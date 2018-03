EASi ettevõtluse keskuse direktor: Eesti uus eesmärk võiks olla eksport 100% SKT-st

Eesti uus eesmärk võiks olla, et aastal 2028 moodustab eksport 100% Eesti sisemajanduse kogutoodangust, kirjutab EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane ajalehes Äripäev.

Eesti on väliskaubandusele orienteeritud riik: meie ekspordi osatähtsus sisemajanduse kogutoodangus on vähemalt 75% ja eksportivate ettevõtete arv suur.

Ent keeruline on anda vastust küsimusele, kas meil on ka mõni selline toode, mis on omas nišis maailmas tuntuim või sinna lähedale.

Nii et kui me vaatame Eesti eksporti 2028. aasta perspektiivis, siis on meie olulisim küsimus – mida müüa.

Eesti eesmärk võiks olla see, et eksport moodustab 100% sisemajanduse kogutoodangust.

Allikas: Äripäev