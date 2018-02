EASi kauaaegne turismišeff vahetab ootamatult ametit

20. märtsil asub Saksa-Balti Kaubanduskoja Tallinna büroo juhina tööle Tarmo Mutso, kes on alates 2006. aastast töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktorina.

20. märtsil 2018 asub AHK Tallinna büroo juhina tööle Tarmo Mutso. Mutso (49) on kogenud diplomaat ja vastutas oma senisel töökohal Eesti turismi edendamise eest. "Meil on hea meel, et saame Saksa-Balti Kaubanduskoja ridadesse juurde nii kogenud, lugupeetud ja heade sidemetega isiksuse, pealegi on Tarmo Mutso juba seni muljetavaldavalt palju Saksa-Eesti suhete heaks teinud," ütles Saksa-Balti Kaubanduskoja peadirektor Florian Schröder.

"Jah, vastab tõele...kuidas see niimoodi välja jõudis, ma mõtlesin, et [pressiteade] on ainult saksakeelne ja keegi seda ei loe," muheleb Mutso ajakirjaniku kõne peale.

Mutso lahkumine EAS-ist on ootamatu - alles jaanuari lõpus esines ta ajakirjanike ees Tallinna Lennujaamas, kiites 2017. aastal Eesti turismisektorit saatnud edu. "Eks [lahkumine] ongi üllatus olnud hästi paljudele, ma pole veel ka liiga suure häälega välja hõiganud seda...varem või hiljem tuleb selline liikumine teha. Hetkel on selleks õige aeg - valdkonnal läheb hästi, eelarved, meeskond ja tegevuskavad on järgmiseks 3-4 aastaks paigas," sõnas Mutso.

Lahkub ta EAS-ist kerge südamega? "Absoluutselt, ei ole paremat hetke üleandmiseks. Tegemist on nii-öelda riigiametiga, kus ei ole kunagi olnud plaanis eluaeg olla," ütles Mutso, kes on töötanud turismiarenduskeskuse direktorina 12 aastat. "Varem või hiljem tuleb see ära teha, 13, 14, 15 aastat - kuna see õige aeg ikka on."

Veel ei ole teada, kes hakkab 15. märtsil töö lõpetava Mutso järglaseks. Ta lubab aga selle inimese leidmisel kaasa aidata. "Eks mõtleme, kuidas seda teha. Tööd ja koormust on palju, nii et pikka vahet sisse jätta ei saa," sõnas Mutso. Enne uuele tööl asumist võtab ta vaid nö pika nädalavahetuse perega puhkamiseks.

Pärast ülikooli õppis Mutso diplomaatide koolis ja veetis paar semestrit välismaal Bonnis ja Berliinis. Eesti välisministeeriumis tegeles ta Saksa-Eesti suhetega. Aastatel 1996-1999 oli Mutso Eesti saatkonnas Bonnis majandusreferent. Alates 1999 töötas ta välisministeeriumis välismajanduse osakonnas. Aastatel 2003-2006 oli Mutso Viinis asuva Eesti saatkonna majandusnõunik ja konsul. Alates 2006. aastast on ta töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktorina.

Saksa-Balti Kaubanduskoja kontorid asuvad Tallinnas, Riias ja Vilniuses.