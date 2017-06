EASi nõukogu esimehel on vägev investeerimisfirma

Täna ilmus ERRi uudisteporaalis lugu sellest, kuidas EASi nõukogu esimees on endale saanud magusa kinnisvara Tartu kesklinnas. Täpsemalt ühe korruse majast. Selle müüs talle Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS), kusjuures keegi teine ei olnud maja müügist teadlik. Ostjaks ja tänaseks omanikuks on Mölderi firma E9 Varad OÜ. Mis ettevõttega tegu on? Selgub, et sel on palju vara, kuid laenukoormus on samuti vägev.

2013. aasta septembris äriregistrisse kantud E9 varad OÜ on varahaldus ja investeerimisettevõte, mis paigutab raha kinnisvarasse ja aktsiatesse. Paraku ei ole äriregistris veel leitav 2016. aasta aruanne. Seega peame leppima aasta varasema aruandega. Seal on kirjas: "Aruandeperioodil hakkasid osad eelmisel aruandeaastal tehtud investeeringud kasumit tootma, kuid paari riskantsema invresteeringu tarbeks moodustatud reservid viisid ettevõtte majandustulemuse kahjumisse. Äriühing finantseerib investeeringuid omakapitali ja laenude kaudu. Aruandeperioodil ettevõttel töötajaid ei olnud ning juhtorgani liikmetele töötasu ei makstud." Enne Tartu linnas asuva majaosa ostu kuulus ettevõttele kaks korterit Tallinna vanalinnas Harju tänav 3 / Vana-Posti 2. Üks korter on 61,4-ruutmeetrine ja teine 38,9-ruutmeetrine.Ettevõtte aktsiaportfell on vägev. Teada olevalt on ettevõttel viie Tallinna börsil oleva firma aktsiaid. Seda, kas firma omab aktsiaid ka väljaspool Tallinna börsi, ei ole teada. Loe veel 2015. aastal oli ettevõttel käibevara 557 274 euro eest ning põhivara veidi üle 2 miljoni euro eest.Laene ja võlgu on firmal kokku 2 722 936 eurot. Omakapital langes aruandeaasta lõpuks miinusesse.Firma müügitulu oli 19 004 eurot ning kahjum 100 653 eurot. Intressitulu võlakirjadelt oli 27 369 eurot, dividenditulu 52 083 eurot. Intressikulu oli aga 150 555 eurot. Omakapitali miinus likvideeriti Äriseadustiku järgi ei tohi ettevõtte omakapital pikalt miinuses olla. Firmal peab olema plaan selle positiivseks viimiseks. Mölder kirjutaski aruandesse, et omakapital viiakse vastavusse äriseadustiku nõuetega läbi omakapitali suurendamise ja laenulepingute pikendamise. Ta tegigi osakapitali täiendava sissemakse 100 000 euro väärtuses. Seega oli firma, kuhu alla Tartus olev majaosa osteti, 2015. aasta lõpuks raskustes. Eks näis, milliseks kujunes Mölderi ettevõtte seis 2016. aastal. 140 000-eurone majaosatehing sai igatahes kenasti tehtud.