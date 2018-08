EASi nõukogu liikmeks saanud Kaido Höövelson kaalub riigikokku kandideerimist

"Minu juures on kõik käinud," naeris Höövelson. "Ei ole välistatud kandideerimine, aga täna on vara rääkida, mis ringkonnas ja kellega minna. On teemasid, mille puhul sooviks Eesti elu edendamisel senisest rohkem kaasa lüüa. Ära iial ütle iial," sõnas ta.

„EASi nõukogu liikme positsioon annab mulle suurepärase platvormi abistada senisest veelgi enam Eesti ettevõtjatel kanda kinnitada suurte võimalustega Aasia turul. Usun, et suudan oma kontaktide ja teadmistega kohalikust olust Eesti ettevõtjatele abiks olla," rääkis endine tippsportlane ja ettevõtja Kaido Höövelson.

Lisaks Aasia-suunalisele ettevõtluse toetamisele loodab värske EASi nõukogu liige kaasa aidata ka turismi arengule ning seda nii Eesti tutvustamisel maailmale kui ka siseturismi kaudu. „Kavatsen panustada nendesse valdkondadesse, mida tunnen hästi ja milles olen tegev. Ka põllumajandus ja maaelu on mulle südamelähedased küsimused."

Ühtlasi kutsus minister EASi nõukogust tagasi seakasvataja, lihatööstuse omaniku Urmas Lahe. Lisaks kuuluvad nõukogusse Erki Mölder (esimees), Viljar Lubi, Anto Liivat, Kaia Sarnet, Markus Nisula, Kristel Voltenberg.