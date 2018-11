EASi suurinvestori toetus aitab Ida-Virumaale luua paarsada uut töökohta

Aquaphor on üks maailma suurimatest laia tootevalikuga veepuhastusfiltrite tootjatest. Kontserni Eestis asuva tütarettevõtte OÜ Westaqua-Invest toodangust 80% moodustab eksport.

Suurinvestori toetusmeetme eesmärgiks on tuua Eestisse investeeringuid just tehnoloogiamahukasse tööstusesse, mis aitab Eestil rahvusvahelises konkurentsis tõusta väärtusahelas kõrgemale. Eelistatud on investeeringute teostamine väljapoole Tallinna linna ja seda ümbritsevaid valdasid ning nutika spetsialiseerumise valdkondadesse.

Toetust saab taotleda ettevõte, kelle kas enda, emaettevõtte või kontserni konsolideeritud käive oli taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 100 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne summa on üks miljon eurot, mis moodustab kuni 10% kogu investeeringust. Ülejäänud osas tuleb investeering ettevõtte poolt. Toetusega käivad kaasas alati ka tingimused näiteks nagu kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine, müügikäibe ja tootlikkuse kasv.

EAS on varem suurinvestori toetusmeetme raames toetanud Metsä Grupi uue kõrgtehnoloogilise vineeritehase rajamist Pärnusse ning Estonian Plywood ASi spooni- ja vineeritööstuse rajamist Jõgevamaale.