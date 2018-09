EASi turismiarenduskeskuse direktoriks sai mees, kes pole varem kunagi turismiga seotud olnud

„Margus Sameli eristus kõikidest teistest kandidaatidest oma tervikliku vaate poolest turismile. Margus mõistab kui oluline on lisaks turundusele ka infrastruktuur ja turismiteenuste kvaliteet, mis on turismi arendamisel väga oluline,“ ütles EASi juhatuse esimees Alo Ivask.

„EASi turismiarenduskeskuse direktorina saan ma kaasa aidata Eesti kui turismisihtkoha tuntuse suurendamise ja uuenduslike turismitoodete pakkumise soodustamisega. Selleks, et Eestisse tuleks rohkem turiste, nad viibiksid siin kauem ja kulutaksid rohkem, on vaja pidevalt arendada turismitooteid ja -teenuseid. Kui kommunikatsiooni valdkond, kus ma varem Dentsu Aegis Network Baltikumi grupi juhina tegutsesin, oli dünaamiline, killustunud, väga analüütiline ja tehnoloogiliselt innovaatiline, siis turismivaldkonnas lisandub kõike seda kordades,“ kirjeldas EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli eesseisvaid väljakutseid.

Margus Sameli on õppinud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis kommunikatsioonijuhtimist, kus omandas sotsiaalteaduste magistrikraadi. Varasemalt on ta lõpetanud Tallinna Kunstiülikooli skulptorina. Kuigi Sameli pole varasemalt turismivaldkonnaga seotud olnud, on tema sõnul kultuur peamine reisimise põhjus. „Pealegi on kogu turismivaldkond inimesest lähtuv, millele minu rohkem kui kahekümne aastane kommunikatsiooni valdkonna kogemus kasuks tuleb. Olen kindel, et minu meeskonnal on kogemusi enam kui kuhjaga, samas kui soovime selles väga konkurentsitihedas valdkonnas edukad olla, peame julgemalt tulevikku vaatama,“ ütles Sameli.