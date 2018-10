EASi turismidirektor: lennuühendused on suur probleem. Riiast on kolm korda rohkem lennuühendusi kui Tallinnast

"Lennuühendused on suur probleem. Riiast on kolm korda rohkem lennuühendusi kui Tallinnast ja ma julgeksin arvata, et meie headel kolleegidel Lätis ei ole väga eristuvat turismistrateegiat. Nad töötavad väga palju lõpptarbija nimel, aga tänu ühendustele annab see tulemuse," rääkis kolmapäevases intervjuus Ärilehele äsja EASi turismiarenduskeskuse direktoriks saanud Margus Sameli.

Ta tõdes, et meie eelis on, et elame põhjanaabritele väga lähedal ja see annab jälle meile mõningase edu. "Kui räägime Aasia turgudest, siis sellel aastal Eestis ööbivate Hiina turistide arv on Soomest vaid kümme korda väiksem, kirjeldas Sameli.

Ta lisas, et samas töötab Soome turismiarenduskeskuses Visit Finlandis Hiina turu valdkonnas osalise ajaga üheksa inimest. "Neil on kõik otseühendused. Praeguseks Eestis saavutatu pole paha. Kindlasti oleks otselennuliinidest rohkem kasu, aga peame võtma maksimumi sellest olukorrast, kus me oleme," lausus värkse turismiarenduskeskuse juht.

