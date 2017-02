EASi uueks juhiks sai Rautakesko poeketi eksjuht Alo Ivask

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu valis üksmeelselt EASi uueks juhatuse esimeheks varem Rautakesko ketti Eestis juhtinud Alo Ivaski.

Ivask juhtis eelnevalt Baltimaade suurimat ehitus- ja kodusisustuskaubamajade võrku Kesko Senukaid (endine Rautakesko) Eestis ja Lätis. Ivask alustab tööd neljaks aastaks sõlmitava töölepingu alusel 20. märtsil, teatas EAS.

"Vajame EASi juhtima inimest, kes suudab kindlakäeliselt tuua esile EASi ekspertides leiduva kompetentsi ning rakendada EASi veel rohkem Eesti ettevõtjate teenistusse. EASi nõukogu on teinud targa otsuse ja tunnustan nende head valikut," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo EASi pressiteate vahendusel.

EASi nõukogu esimehe Erki Mölderi sõnul tegi nõukogu üksmeelse otsuse 69 kandidaadi seast. "Meil oli lõppvoorus viis tugevat kandidaati. Tegemist on väga suure ja paljunõudva organisatsiooniga, millel on suurel hulgal erinevaid teenuseid. Alo Ivaski kui tippjuhi tasakaalukus ja sihikindlus on kindlasti need omadused, mida EAS täna vajab."

Ivaski sõnul on EAS õigustatult avaliku huvi kõrgendatud tähelepanu all. "Kahjuks ei ole alati meediast välja tulnud, et EAS on teinud asendamatut tööd mitmetes valdkondades ning tegemist on väga tugeva Eesti ekspordi arendajaga," märkis ta.

"Enne meeskonnaga koostööd alustamata on veel raske öelda, kuidas me täpselt EASiga edasi läheme, aga minu soov on jätkata suunda kasvatada EASist toetuste jagaja asemel ettevõtluse kompetentsikeskus," lisas Ivask.