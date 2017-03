EASi uus juht: aga kujutage ette, et EASi ei oleks!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse uus juht Alo Ivask tunnistab, et EASi-nimeline kass ei pruugi meile meeldida, aga ta püüab hiiri ja peab tugevamaks saama.

"EAS kui organisatsioon võiks rääkida sellest, missugune on Eesti konkurentsipositsioon päriselt," rääkis Ivask Äripäevale antud intervjuus.

"Me võiksime mängida mõttemängu, missugune oleks Eesti ettevõtluskeskkond, kui EASi ei oleks. Ilmselt hakkaksid kõik, kaasa arvatud ajakirjandus, rääkima sellest, et kuidagi võiks ikkagi Euroopa fondide raha kasutada, et riik peaks kuidagi ettevõtluskeskkonda toetama, harima, aitama. Ringiga jõuame ikka sinna kohta tagasi, et…," rääkis ta.

