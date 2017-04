EASi uus juht palkas juhatusse vana sõbra

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski ettepanekul kutsuti täna juhatusest tagasi Indrek Kaju ja tema asemele astus esimehega Rautakeskos töötanud Veiko Pärn.

„Soovime EASist pelgalt toetuste jagaja asemel ka ettevõtluse info- ja kompetentsikeskust kujundada ning selleks on meile juurde vaja rahvusvahelist finantsjuhtimise kogemust. Pikaaegse kogemusega Rautakesko ASi juhatuse liige, finants- ja administratsioonivaldkonna direktor Veiko Pärn just seda meile toob“, kommenteeris valikut Alo Ivask. „Lisaks, oman Veikoga pikaajalist koostöökogemust ning soovin moodustada EASis tugeva toimiva meeskonna, kellega koos EASi tegevusi lähiajal ümber kujundada“, täiendas Ivask.

“Veiko vastutusvaldkondade osas on nõukogul mitu konkreetset ootust. Konkreetselt võib nimetada EASi analüüsivõimekuse kasvatamist, et EASi otsused arvestaksid Eesti tööstusharude ja väärtusahelate vajadusi ja arengudünaamikat, EASi kui organisatsiooni strateegia ja arengute paremat kommunikeerimist sidusgruppidele ning ühiskonnale tervikuna. Kokkuvõtvalt – EAS peab muutuma mõjusamaks majandusarengut toetavaks organisatsiooniks,“ täiendas valiku tegemise tagamaid EASi nõukogu esimees, Erki Mölder.

„Tänan Indrekut tehtud töö eest ja soovin talle edu järgmistes väljakutsetes. Uue juhatuse komplekteerimisel pidasime oluliseks nii eelneva era- ja riigisektori töökogemust kui seda, et nende isikuomadused ja oskused omavahel klapiksid ning oleksid üksteist täiendavad,“ lisas Mölder.

Uus juhatus koosseisus Alo Ivask, Sigrid Harjo ja Veiko Pärn alustab 1. maist. Esialgu võtab Veiko Pärn üle Indrek Kaju vastutusvaldkonnad – Ettevõtluse ja ekspordi keskus, finants- ja tugiüksus, info- ja tugikeskus, kliendikeskus. Kuu aja pärast, 1. juunil, peab olema valmis uus struktuur koos täpsustatud valdkondade jaotusega juhatuse liikmete vahel.

Veiko Pärn on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja arvestuse erialal ning on lõpetamas MBA programmi magistriõpinguid EBS-s. Alates 2003. aastast on Veiko Pärn töötanud Rautakesko grupis ning vastutanud finantsjuhtimise ja administratsiooni juhtimise eest Baltimaades.