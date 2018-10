EASi uus turismiboss: turismimaksu asemel tuleks mõelda, kuidas kruiisituristidelt rohkem raha kätte saada

Värskelt EASi turismiarenduskeskuse juhiks saanud Margus Sameli hinnang Tallinna linna plaanitavale turismimaksule on, et teemaks pole ju see, et maksustada neid, kes tulevad lennukiga ning ööbivad meie hotellides.

"Neid on muidugi väga lihtne maksustada, aga nemad ei tekita Tallinnale probleemi. Nad panustavad nagunii," põhjendas Sameli kolmapäeval intervjuus Ärilehele. Tema sõnul on kõige suurem jalajälg ristlusturistidel, kes on meile samuti väga olulised. Samel on seda meelt, et kui mõtleme mingi maksulahenduse peale, siis peame mõtlema lahendamist vajavale probleemile.

"Pigem peaks välja mõtlema, kuidas ristlusturistid saaksid siia rohkem raha jätta ning kuidas kohalikud elanikud ja kõrgemat hinda maksvad turistid sellega rahul oleksid. Et ei oleks nii, et kohalikud põgenevad Tallinna vanalinnast kolmeks kuuks," leidis EASi värske turismiarendusksuse juht.

Ka tuleb arvestada sellega, et väga suur osa Tallinna majutusasutustest on väikesed. "Kui paneme Tallinna majutusasutustele võrdse maksu, näiteks euro või kaks majutusasutuselt, siis karistame neid väiksemaid, kellel on kõige suuremad probleemid ja kelle võime investeerida on juba praegu väike. Pealegi asetame nad nn jagamismajandusega võrreldes ebavõrdsesse olukorda," kirjeldas Sameli.

