Jaanuari alguses alustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ekspordi- ja välisinvesteeringute nõunikuna Eesti saatkonnas Indias New Dehlis tööd Ankit Bahl.

India on viimase paarikümne aasta vältel üks kiiremini kasvavaid majandusi maailmas, samuti on viimastel aastatel oluliselt suurenenud ekspordikäive Eestist Indiasse. 2016. aasta esimesel poolel eksporditi Eestist kaupu Indiasse ligi 35 miljoni euro väärtuses.

„Eesti ettevõtete jaoks on Indias suurima potentsiaaliga valdkonnad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, logistika, biotehnoloogia ja targa linna ehk Smart City lahendused. Eesti ettevõtetel on suurepärane võimalus kõikidele nimetatud valdkondadele omapoolseid väärtuspakkumisi teha," ütles Ankit Bahl, kes on varasemalt tegelenud investeeringute ja finantsnõustamisega Indias.

EASi välisesindajate juhi Kristel Oitmaa sõnul on Indiasse kohaliku esindaja värbamine äärmiselt oluline, kuna 1,2 miljardilise rahvaarvu, suure nõudluse ja kiire majanduskasvuga riik annab Eesti ettevõtjatele märkimisväärselt uusi koostöö- ja ekspordivõimalusi.

Ankit Bahli peamisteks tööülesanneteks Indias on Eesti saatkonna meeskonnaga koostöös turule sisenemisega seotud info jagamine, sobivate koostööpartnerite, sealhulgas sisseostjate ja edasimüüjate leidmine, aga ka potentsiaalsetele investoritele Eesti ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tutvustamine.

Tänase seisuga kaetakse EASi ekspordi- ja välisinvesteeringute esindajate poolt kokku 14 riiki, milleks on Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Holland, Taani, Kasahstan, USA, Jaapan, Singapur ja India. Eesti ettevõtetele, kes soovivad eksportida välisturgudele, pakub EAS lisaks võimalust osaleda messide ühisstendidel, kontaktreisidel, ekspordivaldkonna koolitustel ning sihtturu seminaridel.