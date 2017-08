East Capital müüb GO9 kaubanduskeskuse Vilniuses

Kinnisvarafond East Capital Baltic Property Fund II sõlmis kokkuleppe 2012. aastal omandatud ja põhjaliku uuenduskuuri läbinud GO9 kaubanduskeskuse müügiks. Leedu pealinnas Vilniuses asuva keskuse ostjaks on Leedu fondivalitseja Lords LB Asset Management hallatav kinnisvarafond Lords LB Baltic Fund IV.

East Capitali hinnangul on tegu ühe suurima tehinguga Balti riikides sel aastal. Tegevjuhi Madis Raidma sõnul on GO9 olnud edukas arendus- ja uuendusprojekt, mis on teeninud investoritele üle 15 protsendi tootlust (IRR) aasta baasil.

„Oleme uhked, et oleme suutnud mittetoimiva kaubanduskeskuse muuta edukaks, kaasaegseks ja rahvusvaheliste kettide silmis atraktiivseks ostukeskuseks. Samuti oleme uhked partnerite ja üürnikega loodud kestva ja toimiva koostöösuhte üle,“ ütles Raidma pressiteate vahendusel.

Keskus asub Vilniuse peamisel ostutänaval, Gediminase avenüül ja seal on 12 000 ruutmeetrit rendipinda. East Capital omandas kinnistu 2012. aasta detsembris Swedbanki tütarettevõtte Ektorneti käest.

Põhjalik ümberehitus viidi läbi 2013. aastal, mille käigus uuendati nii üürnike koosseisu kui ka ostukeskuse planeeringut ning sisearhitektuuri. Keskuse ankurüürnike hulka kuuluvad rõivakett H&M, Rimi supermarket ning populaarsed restoranid Studio 9 ja Carré.

Tehing jõustub pärast Leedu konkurentsiametilt loa saamist, mille järel toimuvad ka väljamaksed investoritele. Hinda osapooled ei avalda.