Easyjet kavatseb turule tuua elektrilennuki

Easyjet lõi käed USA startupiga, et tuua lähema kümnendi jooksul turule elektrimootoritega lennuk, kirjutab Bloomberg.

USA Wright Electricuga koostöös on siht seatud lennumasinale, mis suudaks laadimata lennata 335 miili ehk 539 kilomeetrit. Selline lennuraadius võimaldaks teenindada 20% Easyjeti praegustest liinidest. Seda, et tehnoloogia põhimõtteliselt toimib, on juba 2-istmelise lennukiga tõestatud.

Akudel töötava lennuki arendamiseks on vägagi pragmaatilised põhjused. Kütusekulu on lennufirmade suurim kuluartikkel. Lühemate, kuni kahetunniste lendude pakkujatel nagu Easyjet on see protsentuaalselt veelgi suurem. Nii saaks Easyjet ka oma suurrivaali Ryanairi ees konkurentsieelise.

Elektri jõul töötaval lennukil on veelgi eeliseid - nimelt tekitab see vähem müra ja ei saasta keskkonda, teatas Easyjet. "Esimest korda saame nüüd ette kujutada tulevikku ilma lennukikütuseta. Küsimus on "millal", mitte "kas" elektrilennukid turule jõuavad," sõnas tippjuht Carolyn McCall.