Ebaõnn: tehasetöötaja jäi napilt ilma miljonist dollarist

Märtsikuus on Warren Buffettile kuuluvate firmade töötajad saanud osaleda Berkshire Hathaway siseses märtsi-hulluse ennustusmängus. Miljardär pani juba teist aastat järjest välja magusad auhinnad, kirjutab Celebrity Networth.

Märtsi-hullus on USAs tõsine asi. Kolledži-korvpalli võitjaid ennustades võib teenida head raha. Warren Buffett teeb enda omanduses olevate ettevõtete töötajate seas eraldi võistluse. Kes esimese mängudevooru edasipääsejad täppi paneb, siis maksab miljardär sulle miljon dollarit. Kui ka teise vooru edasipääsejad õiged on, siis saad miljon dollarit igal aastal elupäevade lõpuni.

Buffett andis teada, et üks Lõuna-Virginia tehasetöötaja sai 100 000 dollarit, sest ennustas kõige täpsemalt. Kokku esitati ennustusi Berkshire Hathaway töötajate poolt 96 108. Kehv oli selle juures vaid see, et tal jäi vaid üks tulemus puudu miljonist. Ta pani, et Marquette võidab South Carolinat, aga tegelikult läks vastupidi. Kaotus oli 20-punktiline, nii et mitte ka napp.

Buffetti sõnul oleks too töötaja peaaegu jätnud oma ennustuse esitamata. Niisiis peaaegu mitte ennustamise ja lõpuks 100 000 dollari võitmine teeb sellest siiski väikese eduloo.

Berkshire Hathaway korraldas võistlust teist korda ning kokku võiks oma ennustuse saata enam kui 360 000 töötajat. Miljardär on öelnud, et kavatseb võistlusega kindlasti jätkata, sest see ühendab töötajaid.

Muide, tõenäosus, et sa kõik esimese vooru mängud õigesti ära arvad on 1/3426-le. Kui soovid aga elu lõpuni miljon dollarit aastas teenida, siis vaatab sulle vastu tõenäosus 1/1 943 573-le.

Buffettil rahamuret ei ole. Ta on jõukuselt maailma teine inimene. Berkshire Hathaway aktsia (A-aktsia) on maailma kalleim. Selle hind on 250 000 dollarit tükk.