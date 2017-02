Arco Vara sai mullu 0,8 miljonit eurot puhaskahjumit; kahjumi peamine põhjus oli Bulgaaria kontorihoone ebaõnnestumine.

Arco Vara juhataja Tarmo Sild märkis pressiteate vahendusel, et Madrid Blvd kontorihoone väljarentimisel polnud firma edukas ja jäi seetõttu ilma 0,4 miljonist eurost. Teist samapalju hinnati kontorihoonet alla.

"Madrid Blvd ebaõnnestumise kogumõju kasumiaruandele on üle 0,8 miljoni euro" tõdes Sild. "Ainus hea uudis on see, et aasta vältel on hoone täituvus paranenud ning 2017. aasta Madrid Blvd tulemused peaksid olema oluliselt paremad."

0,2 miljonit eurot kahjumit sai Arco Vara elamukruntide müügiga Lätis. "Selle tehinguga valisime kohe pakutud raha tulevikus võib-olla teenitava tulu ees," kommenteeris Sild. "Arvestasime seejuures, et ajal, mil Arco Vara kontsern laenab arendustegevuseks võlakirjadena raha hinnaga üle 10% aastas, ei ole õige istuda aastaid arendamata maa otsas, mille jooksev tootlus on null ning rahavoog maamaksu jm kuludena negatiivne."

Lisaks kaotas ettevõte 0,2 miljonit vahendamis- ja hindamisteenuste osutamisega. "Selles osas tuleb ainult peeglisse vaadata," märkis Sild. "Tänaseks on Läti teenindusüksus kontsernist välja müüdud. Võimalik on kaubamärgi ja tarkvara litsentseerimine. Bulgaaria ja eriti Eesti üksuses on läbi viidud olulised muudatused personalis, teenuse standardis, andmete töötlemisel, tulude jagamisel ning turunduses. Muudatustega ootame Bulgaarias ja Eestis jooksvasse kasumisse jõudmist 2017. aastal."

Kokku oli Arco Vara käive mullu 9,7 miljonit eurot, täpselt ühe miljoni võrra väiksem kui aasta varem. Aasta varem teeniti ka pool miljonit eurot puhaskasumit.

Silla sõnul on ettevõttel eesmärk sel aastal teenida 18 miljoni eurose käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit. See tähendab, et firma plaanib käibe peaaegu kahekordistada.