Ebaõnnestunud kaevandusprojekti hind Soomele: 320 miljonit

Pankrotti läinud, riigistatud ning nüüd taas pooleldi erastatud Talvivaara kaevandus on Soome riigile kokku maksma läinud 320 miljonit eurot. Seda sel kümnendil ja senise seisuga.

Soome rahandusministeeriumi täna avaldatud riigivara aruandest selgus, et riik on investeerinud Talvivaarasse kokku 320 miljonit eurot, mida enam tagasi ei saa.

"Möödunud aasta kõige tähelepanuväärsemaks realiseerunud riskiks kadunud kapitali osas on 2011. aastast alates Talvivaara kavandusettevõttesse riigiettevõtte Solidium kaudu investeeritud 150 miljonit eurot," märkis ministeerium aruandes. Seismajäänud kaevanduse tekitatud keskkonnaprobleeme on lahendatud kokku 126,5 miljoni euro eest. Lisaks on riigiettevõttele Finnvera makstud tagamistegevuse kahjumite katmiseks umbes 44 miljonit eurot.

Solidiumi investeering Talvivaarasse hinnati Soome riigi bilansis nullini alla 2014. aastal, mil Talvivaara Sotkamo OY läks pankrotti.

Pärast pankrotti on Soome riik investeerinud spetsiaalselt selleks loodud uue firma Terrafame OY kaudu Talvivaarasse 491,5 miljonit eurot, millega on kaetud tegutsemiskulud, keskkonnainvesteeringud ning kaevanduse uuesti käimajooksmine kuni tänavu suveni. Nüüd plaanitakse koos toorainetega kaupleja Trafiguraga, kellest sai hiljuti Terrafame'i osanik, uut investeerimisringi, millest Soome osa on 75 miljonit.

Peaminister Juha Sipilä kaitses veebruaris Soome riigi uusi investeeringuid Talvivaarasse, selgitades, et kaevanduse täielik sulgemine oleks samuti maksma läinud 300-400 miljonit eurot.