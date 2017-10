Ebapiisav uni võib osutuda väga kalliks probleemiks

Vähene uni ja unehäired mõjutavad otseselt töö efektiivsust - unevõla tõttu väheneb võimekus ning see võib viia ka tõsiste tervisekahjustusteni, kirjutab Äripäev.

„Ebapiisav uni tõstab stressihormoonide taset, mis viib hiljem erinevate haigestumisteni. Tagajärgedeks on südame-veresoonkonna haigestumised, ainevahetuse häired koos kaalutõusu ja suhkurtõvesse haigestumise riski tõusuga," selgitas Hea Une Keskuse unearst ja psühhoterapeut Tuuliki Hion.

Lisagem siia ritta ka meeleoluhäirete tekkerisk, rahulolu vähenemine elu ja suhete vallas ning initsiatiivilangus, ning tulemuseks ongi nullilähedase teovõimega päevi õhtusse veeretav indiviid.

Positiivse noodina tuleb aga rõhutada, et haigekassa on võtnud valikuliselt üles diagnostiliste uuringute eest tasumise. „Toetades personali unehäirete diagnostikat ja ravi saab tööandja suurendada töötajate tulemlikkust ning vähendada haiguspäevade arvu. See on reeglina odavam kui ravita unehäirete põhjustatud kulud," lisas Hion.

