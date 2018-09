EBS vilistlased pakkusid lahendusi Eesti majanduse elavdamiseks. Taxify kaasasutaja: Eesti haridussüsteem on väga halvas seisus

EBS Executive MBA 8. lennu vilistlane, Reformierakonna esimees Kaja Kallas: "Põhiküsimus on selles, kuidas anda innovatsioonile uus hoog, et Eesti oleks unistuste ärikeskkond, kus ettevõtjad tunneksid end teretulnuna. Majanduse seisukohalt on selle saavutamiseks mitu suurt ülesannet. Esiteks - kogu tänane kaos tuleb korda teha, maksusüsteem tuleb teha lihtsaks ja õiglaseks. Teiseks - taristud, mida on vaja majanduse toimimiseks ka väljaspool Tallinna. Kolmandaks - kapitalile ligipääs, see on börsile minekud ja võlakirjad. Neljandaks - kõik innovatsiooniteemad. Ühte asja kontekstist välja tuua ei saa, kuid esimese asjana tuleb korda teha segadus."

EBS Executive MBA 12. lennu vilistlane, ettevõtja Viljar Arakas: "Kindlasti on tänane tööjõu kvoodisüsteem ajast ja arust. Aga see puudutab pigem odavamat töötajaskonda. Põhiküsimus on pigem ikkagi kallimates ja targemates inimestes, keda me tahame, et nad tuleksid siia Eestisse, et ka meie inimesed nendelt õpiks. Seal tuleb paraku teha ainult ühte asja - tuleb leida lahendus, sest karistada neid sarnase maksukoormusega nagu mind, kes ma tahan siit riigist ehk kunagi saada pensioni ja ravikindlustust, ei ole kahjuks õige. /.../ Paraku on nii, et kui Apple tahab siia tuua ükskõik mida ja me ütleme talle, et me kohtleme teda sama moodi nagu minu eile asutatud OÜ-d, siis see on väga armas, aga kahjus ei vii see meid võidule. Paraku on sellised ettevõtted harjunud, et neile tehakse rätseplahendusi. Me võime neid mitte teha, aga teised riigid teevad."

EBS Executive MBA 8. lennu vilistlane, ettevõtja Aivo Adamson: "Võrdse kohtlemise printsiip on tegelikult saatanast. Kõiki ettevõtteid ei saa võrdselt kohelda. Lennukite hooldusteenuse pakkuja Magnetic MRO ei saa oma tööjõudu Eestisse tuua, sest neile öeldakse, et kui teie toote, siis me peame teistel ka laskma tuua. Ma mäletan maanteeameti juhina ka seda, kuidas mulle tuldi ütlema, et kui me mingi tee peale mahasõidu ehitame, siis tulevad küsivad kõik teised ka endale mahasõitu. Ma ütlesin vastu, et näidake mulle üks sarnane koht Eestis, kus on sarnane mahasõidu koht. Et küsimus ei ole selles mahasõidus või inimeses, kes seda taotleb, vaid selles olukorras, mida sa parasjagu lahendad. Ma tahan poliitikutele öelda, et ärge vaadake neid olukordi kui erandeid, vaid kui lahendusi."

Sadakond Eesti ettevõtlusmaastiku tippjuhti kokku toonud arutelu on järelvaadatav siit.