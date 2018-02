Eckerö Line ähvardab Soome riigi toetuse kärpimise korral Finlandia Eesti lipu alla viia

Soome riigi poolsete toetuste vähendamine võiks viia märkimisväärselt ulatusliku kauba- ja reisilaevade viimiseni teiste riikide lippude alla. Eckerö Line ähvardab ainsa seni Soome lipu all Tallinna ja Helsingi vahet sõitva aluse Finlandia Eesti lipu alla viia.

„Ka koos meeskonnatoetusega maksame me praegusel hetkel oma personali pealt 30 protsenti rohkem kui Eesti lipu all olevad alused. Kui tasakaal muutuks praegusest veelgi ebasoodsamaks, oleks tõsise kaalumise koht ja peaks mõtlema, kas minna Soome lipu alt ära,” ütles Eckerö Line’i tegevjuht Taru Keronen Kauppalehtile.

Keroneni sõnul oleksid alternatiivsed lipuriigid sellisel juhul vähemalt Rootsi ja Eesti.

„Eesti lipp on selles mõttes ahvatlev, et seal on palgatase endiselt selgelt Soome omast madalam. Sel moel jõuaksime personalikuludes samale joonele teiste sellel liinil olevate alustega,” märkis Keronen.

Keronen rõhutas, et otsus ei tule kergelt, aga ettevõtte konkurentsipositsioon tuleb hoida korralikuna.

Soome meeskonnatoetusega tagastatakse laevafirmadele nende makstavad laevapersonali tööandjapoolsed kulud. Eesmärk on hoida laevu Soome lipu all. Laevafirmade sõnul viiks toetuse vähendamine Soome lipu alt lahkumisteni.

Ettevõtlustoetusi arutab praegu Soome parlamendi töögrupp.

Soome lipu alt lahkumisega on varem ähvardanud ka Viking Line.