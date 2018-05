Eckerö Line kasvastas reisijate arvu. Eestlased on laeva omaks võtnud

Esimese nelja kuuga kasvas Eckerö Line’iga reisijate arv võrreldes möödunud aastaga 11% – enam kui 48 000 inimese võrra. Kasvu vedasid peamiselt Eesti reisijad, keda oli kokku 37 200 võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal, teatas ettevõte.

„Eestlaste osakaal Eckerö Line’iga sõitjate hulgas kasvab järjepidevalt, eestlased on Soome laeva omaks võtnud. Võrreldes möödunud aastaga oli esimese nelja kuu jooksul eesti reisijaid üle 37 000 rohkem. Suuremad tõusjad olid ka vene ja läti rahvusest piletiostjate seas – mõlemaid ca 3500 rohkem kui aasta varem,“ ütles Eckeö Line Eesti müügi- ja turundusjuht Peep Siinmaa. „Suurt rõõmu teeb see, et kasv oli suur just madalhooajal ning Eckerö Line on praegu Tallinn-Helsingi liinil seilavate ettevõtete seas reisijate arvult esimese nelja kuuga teisel kohal.“

MS Finlandia väljub selle aasta algusest Tallinnast Helsingisse esimesena, hommikuti kell 6.00 esmaspäevast laupäevani. Sõiduplaanis on ka uus õhtune kell 21.40 väljumine Helsingist Tallinnasse iga päev, välja arvatud laupäeviti. Kokku on MS Finlandial koos uute väljumistega viis kuni kuus väljumist päevas, reisi aeg kestab 2 tundi ja 15 minutit.