Ecofini nõukogu otsustas digimajanduse ja e-kaubanduse tuleviku üle

Majandus- ja rahandusministrite ehk Ecofini nõukogu kohtumisel kinnitati Euroopa Liidu lähenemine digimajanduse maksustamisele ning võeti vastu e-kaubanduse käibemaksu uuendused. Näiteks tekib väikeettevõtjatel piiriülese käibemaksu kohustus alles alates 10 000 eurost.

Täna kokkulepitud suunistes rõhutab ELi nõukogu, et digimajanduse maksustamise küsimus vajab globaalset lähenemist. See eeldab tihedat koostööd nii OECD kui teiste rahvusvaheliste partneritega. Nõukogu soovitab uurida lähemalt „virtuaalse püsiva tegevuskoha" ideed ning teha seda koos siirdehindade ja tulu omistamise eeskirjade muutmisega. OECDl on hetkel käsil erinevate digitaalmajanduse ärimudelite analüüs ning vahearuanne selle kohta esitatakse tõenäoliselt G20le tuleva aasta aprillis.

Tänasel kohtumisel kinnitati ka e-kaubanduse käibemaksu uuenduste pakett. Pakett on osa digitaalse ühisturu strateegiast - uuenduste kaudu muudetakse maksureeglid ettevõtetele lihtsamaks ja õiglasemaks ning parandatakse ELi ettevõtete kaitset ebaausa konkurentsi eest.

Näiteks tekib väikeettevõtjatel piiriülese käibemaksu kohustus alles alates 10 000 eurost. Samuti kaovad alates 2021. aastast erisused ELi-sisese ja välise kauba maksustamisel - praegu kehtib ELi-välistele saadetistele teatavasti kuni 22 euroni maksuvabastus.

Ministrid kinnitasid täna ka maksualal ebapiisavat koostööd tegevate jurisdiktsioonide nimekirja, millega loodetakse muuta globaalset maksukeskkonda läbipaistvamaks. Tõniste rõhutas, et tegu pole karistusmeetmega, vaid konkreetse sammuga selles suunas, et heast maksuhaldustavast kujuneks norm. „Olime nimekirja koostades igati avatud dialoogile vastavate jurisdiktsioonidega ning mitmed neist väljendasid soovi olukorda parandada. Nimekiri ei ole n-ö kivisse raiutud, vaid olukorra monitooring ning listi uuendamine maksuekspertide ringis jätkub," märkis Tõniste.

Nõukogu sai ka ülevaate pangandussektori riskide vähendamise paketist ning Euroopa hoiuste tagamise süsteemi ettepanekutest. Panganduspaketiga seoses on saavutatud edu ja paljudes küsimustes jõutud esialgsete kokkulepeteni. Siiski tuleb tegeleda veel mitme poliitilise aspektiga.