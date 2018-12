EDETABEL | Kes olid 2018. aasta kõige paremini tasustatud koomikud?

Jerry Seinfeld teenis 12 kuuga ilma maksusid maha arvestamata 57,5 miljonit, vahendab Forbes. Mees teenis mitmemiljonilisi dividende oma 2017. aasta Netflixi lepingult ning Seinfeldi üheksa hooaja näitamisõigustelt Hulu keskkonnas. Rohkem kui 30 miljonit dollarit teenis ta muidugi oma peamise kire, stand-up koomiku tööga.

Alates 2006. aastast, kui Forbes koostab maailma kõige paremini tasutatud koomikute edetabelit, on Seinfeld vaid ühel korral pidanud esikoha loovutama. See oli 2016. aastal, kui ta jäi alla selleaastasele teise koha omanikule Kevin Hartile, kes sel aastal teenis 57 miljonit dollarit, jäädes vaid 500 000 dollariga Seinfeldile alla.

TOP10: 2018. aasta kõige paremini tasustatud koomikut maailmas

1. Jerry Seinfeld (teenis 57,5 miljonit dollarit)

2. Kevin Hart (teenis 57 miljonit dollarit)

3. Dave Chappelle (teenis 35 miljonit dollarit)

4. Chris Rock (teenis 30 miljonit dollarit)

5. Ricky Gervais (teenis 25 miljonit dollarit)

6. Gabriel Iglesias (teenis 20,5 miljonit dollarit)

7. Terry Fator (teenis 18 miljonit dollarit)

8. Jim Gaffigan (teenis 17,5 miljonit dollarit)

9. Jeff Dunham (teenis 16,5 miljonit dollarit)

10. Sebastian Maniscalco (teenis 15 miljonit dollarit)

Kokku teenisid kümme maailma kõige paremini tasustatud koomikut ajavahemikus 1. juuni 2017 kuni 1. juuni 2018 292 miljonit dollarit. See on oma 82,5 miljonit vähem kui mullu, kuna viimase aasta jooksul sõlmiti vähem Netflixi õlekannete lepinguid. Selleaastasest nimistust on välja kukkunud Amy Schumer ja Louis C. K.