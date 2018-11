EDETABEL | Maailmapanga hinnangus Eesti ettevõtluskeskkonnale on vähe rõõmustavat

Ülemaailmset ettevõtluskeskkonda analüüsiv Maailmapanga Doing Business 2019 edetabel on järjekorras kuueteistkümnes. Kuigi Eesti kohas osas on sel korral toimunud suur muutus, on esikolmik jäänud eelmise aastaga samaks. Maailma kõige parema ettevõtluskeskkonnaga riigid on jätkuvalt Uus-Meremaa, Singapur ja Taani.

Kuna edetabeli koostamisel uuritakse ettevõtetelt endilt, kui lihtne on riigis alustada ettevõtlusega, saada ehitusluba, elektriühendust ja laenu, registreerida vara, maksta makse, kaubelda piiriüleselt, jõustada lepinguid, lahendada maksejõuetust ja kuivõrd kaitstud on väikeosanike huvid, siis võib eeldada, et just ettevõtete endi kriitiline suhtuine siinsesse tegevuskeskkonda mängib rolli selles, et riik on nüüd nelja koha võrra kukkunud.

Sarnaselt eelmisele aastale näitas Eesti head tulemust jätkuvalt kinnisvara registreerimisel (6. kohal), lepingute jõustamisel (13. koht), ehituslubade saamisel ja maksude deklareerimisel (mõlema osas 14. kohal). Küll aga peab Eesti väga palju vaeva nägema, et tagada väikeinvestorite kaitse (83. kohal), maksejõuetuse lahendamisel (47. kohal) ja elektrivarustuse osas (46. kohal).

Lähinaabritest on seekordses edetabelis Eestist eespool meie senise 12. koha üle võtnud Rootsi ja 14. kohal Leedu, kes oli ise eelmisel aastal 16. kohal. Meist tahapoole jäävad aga 17. kohal Soome, kes oli eelmisel aastal 13. kohal, ning 19. kohal Läti, kes hoiab sama kohta, mis eelmisel aastal.

Seekordse edetabeli esimesed 30 riiki: