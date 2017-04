EDETABEL: Millised ettevõtted on Eesti suurimad sotsiaalmaksu maksjad?

Eesti suurim sotsiaalmaksu maksja pole sugugi mitte kõige suurem tööandja, selgub maksuameti täna avaldatud esimese kvartali maksustatistikast.

Eesti äriühingutest sotsiaalmaksude maksjate Top 20 võidab kindlalt Swedbank kolme kuu jooksul makstud 6,5 miljoni euroga. Eesti suurimale pangale järgnevad telekomiettevõte Telia ja Eesti Energia kaevandusi haldav tütarettevõte Enefit Kaevandused üle viie miljoni euroga.

Äriettevõtetest maksumaksjate esikahekümne seas on veel kaubandusettevõtted Maxima, Rimi ja Selver; tööstusettevõtted ABB ja Ericsson; Tallinki laevade meeskondade tööandjad Hansaliin ja HT Laevateenindus; SEB Pank; turvafirma G4S ning riigi- ja munitsipaalettevõtetest veel Elektrilevi, Eesti Energia, Enefit Elektritootmine, Eesti Post ja Tallinna Linnatranspordi AS.

IT ettevõtetest on edetabelist kasiinotarkvara looja Playtech ja suhtlustarkvara arendaja Skype. Skype on ühtlasi ka esikahekümnest väikseima töötajate arvuga ja vastavalt ühe töötaja pealt kõige suuremat sotsiaalmaksu maksev ettevõte. Võrreldes kaubandusettevõtetega maksab Skype iga töötaja pealt kaheksa korda enam tulumaksu.

Kõigi sotsiaalmaksu maksjate edetabelis on äriettevõtetest kõrgemal veel sotsiaalkindlustusamet ja töötukassa, vastavalt 40,1 ja 17,8 miljoniga. Kõrgetel kohtadel on ka siseministeerium (12,0 mln), kaitsevägi (10,6 mln), haigekassa (8,2 mln), suuremad kliinikumid ja ülikoolid, aga ka majandus-, sotsiaal-, justiits- ja rahandusministeerium. 3,8 miljonit maksis kvartalis sotsiaalmaksudeks politsei- ja piirivalveamet ning 2,9 miljonit Harju maakohus.

Maksuamet avaldab Eesti juriidiliste isikute makstud makse kord kvartalis.