EDETABEL | Need on eestlaste seas kõige ihaldusväärsemad tööandjad. Kas sinu oma on ka nende hulgas?

Eesti ihaldusväärseim ettevõte 2019 on Eesti Energia AS, teisele kohale tõusis Swedbank AS ja kolmandale kohale Telia Eesti AS. Swedbanki jaoks on tegu ajalooliselt kõrgeima kohaga parimate tööandjate tabelis. Varasemalt on korduvalt piirdutud kõrge 3. kohaga.

CV Keskus on uuringut korraldanud 8 aastat ning vaid aastal 2014 suutis Eesti Energia eest võidu haarata Skype Technologies, kes pidi tänavu piirduma 5. kohaga. Uute tulijatena on parimate tööandjate sekka suutnud kerkida Taxify OÜ ja Utilitas. „Atraktiivne tööandja kuvand tekitab töövõtjates usaldust ja suurendab soovi ettevõttega liituda,“ märkis tööportaali Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Nimelt selgus värskest uuringust, et lausa iga kümnes töövõtja on sobiva tööpakkumise korral valmis kandideerima vähemalt ühte Eesti ihaldusväärseima tööandja uuringu esikolmikusse kuuluvasse ettevõttesse tööle. "Praegusel keerulisel tööturul loob seega tööandja ihaldusväärne maine tuntava konkurentsieelise parimate töökäte värbamisel," märkis Auväärt.

Ta lisas, et ihaldusväärseimate tööandjate sekka kerkimiseks ei piisa vaid konkurentsivõimelisest palgatasemest, vaid nõuab juhtidelt tuntavat panust. „Peamine omadus, mida töövõtjad Eesti parimate tööandjate puhul kõrgelt hindavad on tööandja poolt loodud keskkond, kus töötaja tunnetab, et tal on võimalik end teostada, areneda ja karjääri teha," sõnas ta.

Lisaks pakub vastajate arvates ihaldusväärne tööandja head töötasu ja seal töötavad ettevõtlikud ning innovaatilised töötajad, kes vastutavad suurte asjade eest. "Nad viivad koos meeskonnaga ellu olulist missiooni,“ kirjeldas Auväärt ihaldusväärseimate tööandjate omadusi.