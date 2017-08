Edetabel: suhtekorraldajate 116% palgatõus

Suhtekorraldus- ja kommunikatsioonibüroodes kasvasid eelmisel aastal palgad hüppeliselt.

Ühes ettevõttes keskmine palk lausa enam kui kahekordistus, kirjutab Äripäev.

Kõige rohkem tegi palgakasvuga silmad ette alles kaks aastat tegutsenud kommunikatsioonibüroo Callisto, kus keskmine palk kasvas enam kui kaks korda ehk üle 3800 euro.

Callisto juhatuse liige Merlis Nõgene selgitas, et nende büroo konkurentsitult suurim palk võrreldes teiste büroodega tuleb sellest, et Callisto on otsustanud kasutada ainult spetsialiste ja mitte praktikante.

Suhtekorraldusbüroode palga TOP5:

Kuine brutopalk eurodes

Firma 2015 2016 Callisto Group OÜ 1968 3827 Corpore AS 3079 3225 Hamburg ja partnerid OÜ 2606 2941 Kommunikatsioonibüroo JLP 2340 2810 Powerhouse OÜ 2252 2496

