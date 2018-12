EDETABEL | Swedbank võttis pärast paariaastast pausi taas trooni. Need on kõige parema mainega Eesti suurfirmad

Suurettevõtete maineuuringu esikümnesse jõudsid sel aastal veel Circle K Eesti, Terve Pere Apteek (Apotheka), Selver, Eesti Energia, A. Le Coq, RMK ja Coop Eesti Keskühistu. Kantar Emori sõnul on edetabeli etteotsa jõudnud valdavalt samad ettevõtted, mis aasta eest. Siiski on esikümnesse lisandunud varem uuringu põhinimekirja mitte kvalifitseerunud Orkla Eesti ning Selver.

Edetabelikohta parandades on esikümnesse tõusnud veel Terve Pere Apteek, olles üks suurima tõusu teinud ettevõtetest ‒ aasta eest oldi 20. positsioonil. Swedbank on püsinud edetabelis kõrgel kohal läbi aastate ning on paari eelneva aasta teise positsiooni vahetanud taas kõige mainekama suurettevõtte tiitli vastu.

„Teistest esikümne ettevõtetest on aastatagusega võrreldes edetabelikohta enam parandanud Tallink, tõustes kuuendalt kohalt teiseks,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Katrin Männaste. Tallinki juhatuse esimehe Paavo Nõgene on see kõigi 7500 Tallinki töötaja igapäevase töö ja tegevuse tulemus.

„Kahtlemata on see meile kõigile suur au ja tunnustus, aga ka kohustus. Kohustus viia ka edaspidi oma tegevusi ellu vääriliselt, ootusi ületades ning pürgides ikka edasi edetabeli kõrgeima tipu poole,” märkis Nõgene.

Suuri kukkumisi, nagu möödunud aastal näiteks HKScani või Prisma Peremarketi puhul, sel aastal maineedetabelis pigem ei olnud. Napilt jäi esikümnest välja läinud aastal kolmandaks positsioneerunud Telia Eesti, ABB taandus teise kümne lõppu.