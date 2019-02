Eduka ehitusfirma omanikud naudivad rahasära

Merko maksab välja 92% oma eelmise aasta kasumist ehk 1 euro aktsia kohta ning see teeb dividenditootluseks umbes 10%.

Investor ning Sylvesteri endine finantsjuht Kuno Liblik kiitis Merkot kui majanduslikult tugevat ettevõtet ning hindas, et investorile magus dividendiotsus on igati õigustatud, kuna tema hinnangul on Merko majanduslik puhver tugev ning ka kriisi korral suudab ettevõte raskustest edukalt läbi murda.

Loe lähemalt Äripäevast.