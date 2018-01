Eduka idufirma juht ostis oma ettevõtte osaluse pangalt välja

Täna jõustus leping, millega Inbank AS-i tütarettevõte Inbank Technologies OÜ müüs kogu oma 25,9% suuruse osaluse start-up ettevõttes Veriff OÜ.

Müüdud osaluse ostjaks oli Bevoke Estonia OÜ, mille omanikuks on Veriffi juht ja asutaja Kaarel Kotkas.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul oli müügi põhjuseks hea ostupakkumine, mida toetas Inbanki strateegiline otsus suunata investeeringud fokuseeritult enda põhitegevuse kasvatamisele.

Inbank oli 2015. aastal tegevust alustanud internetipõhist isikutuvastust pakkuva Veriffi üks asutajatest ning suurinvestoritest, tagades ettevõttele arenemiseks vajalikud vahendid ja keskkonna. “Viimase aasta jooksul on Veriffi investorite ring oluliselt laienenud. Leiame, et meie roll selles ettevõttes on stardikiirenduse võimaldamise näol täidetud ja jääme huviga jälgima Veriffi edaspidist arengut,” ütles Andresoo.

Veriffi asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkase sõnul tekkis ostuhuvi, pidades silmas Veriffi rahvusvahelist arengut. “Oleme meeskonda laiendamas ning üheks motivatsiooni hoovaks on kahtlemata ka optsioonide pakkumine võtmeisikutele. Omalt poolt soovin tänada Inbanki, kes oli meie esimeseks investoriks ja hooandjaks Veriffi tootearenduse algusetapis,” ütles Kotkas.

Inbank jääb Veriffi videoidentifitseerimise teenust endiselt kasutama lepingulise kliendina. Lisaks Inbankile on Veriffi tuntumateks klientideks Eestis Hansapost ja LHV.