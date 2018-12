Eduka puidutööstuse päästmine: omanikud ja juht on vahetunud, detailid ähmased

27 aastat tagasi tagasi asutatud ettevõttest on nüüdseks lahkunud omanik Ants Randmaa, kes müüs osaluse ettevõttes koos poja Andrus Randmaaga augusti keskel. "Ma tean, et kõik Ritsus sujub ja asi toimib," ütles Ants Randmaa, kes enda kinnitusel müüs ettevõtte kõrge ea tõttu.

Randmaadelt ostis ettevõtte Rait Allik, kes esimese hooga kinnitab, et praeguseks on saneerimiskava täidetud, kuid lühikese kommentaari lõpus tunnistab, et kava alles täidetakse, ning sama kidakeelseks jäi ka Ritsu nõukogu esimees Lauri Uibopuu, kes keeldus kommentaaride jagamisest, ja saneerimist nõustanud advokaat Margo Lemetti.

Üks põhjus, miks firma saneerimist vajab, peitub vastu taevast lennanud lepingutes, samas andsid löögi kursimuutused Suurbritannias ning ettevõtte toibumine petuskeemidest.

