Edukaim kohtutäitur teenib kuus keskmiselt 23 000 eurot kätte

Üks Eesti kohtutäitur eristub kolleegidest sellega, et tema keskmine netosissetulek ületab 20 000 eurot kuus, samas kui edukuselt järgmisel on see poole väiksem ning paljud bürood toimetavad üldse ellujäämise piiril, kirjutab Äripäev.