Edukultus ajab eestimaalasi raha kulutama

Tarbijakäitumise eksperdi Ivar Soone sõnul tuleneb kulutamine suuresti edukultusest ja sügavalt juurdunud kultuurilistest väärtustest. „Eestis ostetakse päris palju ja see on suurel määral seotud edukultusega. Eeldatakse, et edukas inimene tarbib ja omab palju. Olulised on hea ja kallis riietus ning auto. Sageli ütlevad välismaalased, et sellist autoparki nagu Eestis on mujal riikides ikka vähe näha,” selgitas Soone.