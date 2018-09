Edulugu kogub tuure: Transferwise'i tulu kasvas 75%. Ettevõte on teist aastast järjest kasumis

Pärast piirideta virtuaalkonto kasutuselevõttu Euroopa tarbijatele, selle aasta alguses, on Transferwise teist aastat kasumis.

Transferwise'i tegevjuhi ja kaasasutaja Kristo Käärmanni sõnul on see ettevõtte jaoks olnud murranguline aasta. “Nüüdseks oleme tõestanud, et finantstehnoloogia võib pakkuda tarbijatele suurepärast kogemust madala hinnaga, luues samas tugeva ja kasumliku ettevõtte, mida saab pikas perspektiivis usaldada. Sel teekonnal on olnud väga tähtis samm vanade ja uute pankade kaasamine,” ütles ta.

Ta lisab, et piirideta konto kasutajate arvu kasv Euroopas ja Austraalias ning varsti ka USA-s on viinud Transferwise'i läbipaistva ja odava teenuse täiesti uute klientideni.

Transferwise numbrites

Neli miljonit klienti üle maailma

Üheksa kuu jooksul langetati klientidele hinda 30 korral

Kliendid teevad ülekandeid TransferWise'i kaudu igakuiselt kolm miljardit naela ulatuses. Sellega säästavad nad miljard naela aastas, kui võrrelda samalaadsete tehingute tegemist traditsioonilise panga kaudu.

1300 valuutasuunda, 49 valuutat

Enam kui 1200 töötajat üheksas kontoris üle maailma

Piirideta konto kasv ja peamised partnerid

Selle aasta aprillis tuldi turule piirideta virtuaalkonto ja Mastercard deebetkaardiga. Nüüdseks on Transferwise'i deebetkaardiga tehtud üle kahe miljoni tehingu. Järgmisena piirkonnana plaanitakse teenus lansseerida USA-s.

Koostöö Prantsuse panga BPCE ja Ühendkuningriigi panga Monzo'ga, kes pakuvad nüüd oma klientidele võimalust saata raha välismaale Transferwise'i rakendusliidese kaudu.

Iga kuu lisandus 5 000 uut äriklienti