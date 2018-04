Eelarvenõukogu RES-ist: valitsuse tegevuse tõttu on kõrgem maksude alalaekumise risk kui nende ülelaekumise võimalus

rahandusministeeriumi pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Eelarvenõukogu hinnangul on kevadises majandusprognoosis seatud eelarve-eesmärgid kooskõlas riigieelarve seadusega, aga nende saavutamine eeldab, et eelarvepositsiooni suudetakse oodatud mahus parandada. Samuti hindab nõukogu, et hiljutiste maksumuudatuste arvukuse tõttu on maksude alalaekumise risk kõrgem ülelaekumise võimalusest.