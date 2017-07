EELK pilvelõhkuja ehitus algab tõenäoliselt paari aasta pärast

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kinnisvarafirma loodab alustada umbes kolme aasta pärast Tallinna südalinna 33-korruselise pilvelõhkuja ehitamist, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

130-meetrine kõrghoone tuleks Lennuki ja Maakri tänavate nurgale, Nordea panga kontori kõrvale. Kirik on pilvelõhkuja rajamist kavandanud juba rohkem kui kümme aastat.Praegu ootab kirik detailplaneeringu kehtestamist. "[See võib juhtuda] aasta lõpus. See on lootus, kuid oma kogemuse põhjal arvan ma, et läheb veel aasta," ütles EELK kinnisvarafirma Kiriku Varahaldus juht Mati Maanas ERR-ile.

Ehitamiseks tuleb kindlasti võtta laenu. Pilvelõhkuja läheb maksma umbes 25-27 miljonit eurot, kuid Maanas peab võimalikuks, et lõppkokkuvõttes kujuneb maksumuseks ligi 30 miljonit eurot. "Kõik sõltub sellest, kuidas ehitushinnad muutuvad," ütles ta.

Lennuki tänava kõrghoone projekti juures on Kiriku Varahalduse partneriks Fund Ehitus ning tänaste plaanide järgi jaguneb osalus ettevõtete vahel pooleks.

"Kirikul on üksi selliseid asju väga raske teha. Kirikul ei ole sellist võimekust ei oskusteabe ega kogemuste näol. Ka rahaliselt mitte," ütles Maanas.

Loe pikemalt ERR-i uudisteportaalist.