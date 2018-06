Eelnõu: lapsele elatise maksmise miinimummäär langeb 250 eurolt 84 eurole. Kas see on piisav?

Foto: Jaanus Lensment

Justiitsministeerium tahab muuta perekonnaseadust selliselt, et teha elatise määramise süsteem paindlikumaks ja panna see sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ning nende vajadustest. Kui 2018. aastal on elatise miinimum 250 eurot kuus (ehk pool miinimumpalgast), siis eelnõu järgi võiks see olla pool praegusest alaealise toimetulekupiirist ehk 84 eurot.