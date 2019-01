Eelnõu, mis puudutab 50 000 ettevõtet: ITL loodab, et riigikogu näitab e-arvetele rohelist tuld

Eestis on riigi eestvedamisel läbi viidud mitmeid uuringuid, millega kaardistati meie avaliku sektori ja erasektori valmisolekut täielikuks e-arvetele üleminekuks. Juba 2016. aastal tõdeti, et Eesti on valmis avalikus sektoris üle minema e-arvetele ning see on majanduslikult kasulik. Kõigil osapooltel on võimalik arvetega seotud protsesse märkimisväärselt automatiseerida.

Kogu meie riigi raamatupidamise e-arvetele üleminek on otsustav samm. Innovatsioonis peituvaid võimalusi tuleb ära kasutada ning lähitulevikus peakski igasugune meie digiriigis toimuv arveldamine kasutama masintöötlust reaalajas. Muide, enim kasu saavad ettevõtted e-arvetest siis, kui e-arveid hakatakse saatma ka ettevõtete vahel. Ettevõtja jaoks on e-arve menetlemine ostuarvena keskmiselt 5 eurot soodsam kui PDF- või paberarve menetlemine.

Kokkuhoid 10 eurot/arve

Uuringuettevõte Billentis on hinnanud, et Euroopas keskmiselt on võimalik ühe arve pealt hoida kokku kuni 10 eurot. Eestis hindas Ernst & Young 2016. aastal riigi poolt selleks mõjuks 2,5 eurot ühe arve kohta, kui ostuarve võtta vastu e-arvena.

Kas eraettevõtetele tekib e-arvete kasutuselevõtust lisakoormust? Üks lisaliigutus, mida ettevõttel teha tuleb, on valiku tegemine, kas asuda kasutama riigi loodud tasuta e-arveldaja tarkvara, e-arveldamist toetavat raamatupidamistarkvara või mõnda e-arvete teenust pakkuvat operaatorit. Ka nende pakutava hulgast on võimalik leida tasuta teenuseid.