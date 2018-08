Eerik-Niiles Kross selgitab: maksuvõlgades Kõue mõis kujundab oma ärimudeli ümber

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS 8

Eerik-Niiles Kross Foto: Karli Saul

Kõue mõisa omanik Eerik-Niiles Kross lükkas ümber Ärilehele laekunud info justkui mõis paneks täielikult uksed kinni ja töötajaid saadetakse laiali. Küll aga kinnitas ta, et talveperioodiks kujundatakse ärimudel ümber selliselt, et nö juhukliente enam näiteks restorani vastu ei võeta. Töötajate kohta märkis ta, et uues toitlustuskohas Tallinnas saavad soovijad tööd, viidates seega ikkagi asjaolule, et mõisas töötajaskonda vähendatakse.