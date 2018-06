Eerik-Niiles Krossi mõisa maksuvõlg tüürib juba 200 000 euro suunas

Reformierakondlasest riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ maksuvõlg on juba 189 583 eurot. Võlg on aastaga kasvanud 63 000 eurot.

Tallinna külje all, Triigi külas asuv Kõue mõis pakub erinevaid majutus- ja lõõgastumisteenuseid ning kahtlemata saab seal mõnusalt aega veeta. Romantilise pealispinna all on aga peidus karm reaalsus, nimelt on Kõue mõis alaliselt hädas maksuvõlaga, kirjutab Inforegister.

Osaühingut juhivad Eerik-Niiles Kross ja Mary Kross, keda abistab prokuristi rollis Ele Haavandi. Kahjuks ei ole kamba peale suudetud maksuvõla kasvule pidureid peale tõmmata ja firma on juunikuu seisuga riigile võlgu juba ligi 189 583 eurot. Pisut alla poole sellest moodustab tasumata sotsiaalmaks, mis peaks murelikuks tegema eelkõige ettevõtte 29. töötajat, kelle pension ja ravikindlustus võivad nõnda ohtu sattuda. Kuigi Kõue mõis on viimastel aastatel teinud suhteliselt stabiilselt käivet (ca 0,4 -0,5 miljonit eurot), jäädi 2015. ja 2016. aastal üle 200 000 euroga kahjumisse.

Mündil on siiski ka teine, positiivsem pool – suurem osa priskest maksuvõlast on juba aastaid maksegraafikus ning kõik vajalikud aruanded ja deklaratsioonid on eeskujulikult esitatud.