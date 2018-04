Ees ootab rekordiline kruiisireiside hooaeg

Kuna jahedamad sihtkohad koguvad aina enam populaarsust on sellel suvel oodata Helsingi ja Baltikumi piirkonda rekordiliselt palju kruiisilaevu, kirjutab YLE,

See suvi tõotab tulla Helsingi kriisilaevade äri jaoks rekordiline, ütles Helsinki Marketing juht Laura Aalto. Kruiisihooaeg algab homme, kui MS Hanseatic saabub pealinna sadamasse. Suve kõige tihedamaks päevaks lubab tulla 2. juuli, kui sadamas randub kuus kruiisilaeva 10 000 reisijaga.

Eelmisel aastal saavutas linn poole miljoni reisija piiri, kuid turismisektor on olnud kiires kasvus. "Kruiisiturismi kasv on olnud märkimisväärne, mis näitab, et Helsingi on väliskülastajatele atraktiivne sihtkohta," ütles Aalto. Kruiisilaevade turistid ei jää reeglina linna ööseks ning kulutavad päevas 64 eurot. Eelmisel aastal kulutati Helsingis kokku 32 miljonit eurot.

Külmad sihtkohad koguvad populaarsust

Cruise Balticu sõnul koguvad külmad sihtkohad järjest enam populaarsust. "Sellel aastal tuleb esimest korda Baltikumi piirkonda kruiisilaev, mis kannab ainult Hiina turiste. See on signaal, et Balti riikide populaarsus on kasvuteel," ütles Aalto.