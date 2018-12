Ees ootav maksutõus on pannud venemaalased uusi autosid rabama

Toimetas: Kaja Koovit RUS

Lada Granta Foto: Scanpix, Artyom Geodakyan/TASS

Selle aasta 11 kuuga on venemaalased soetanud 1,63 uut sõidukit, see on 14% rohkem kui kogu eelmise aastaga kokku. Inimesed ostavad autosid, sest aastavahetuse eel tehakse sooduspakkumisi, aga sellepärast, et uuel aastal ootab eest käibemaksu tõstmine, kirjutab Vedomosti.