Eesistumine sulgeb päevaks Circle K tankla. Kes maksab kulud?

Reedel on Põhja puiestee Circle K tankla ümbritsetud turvaperimeetriga, mistõttu pole tavakülastajal võimalik seal tankida ega ostelda. Perimeetrisse pääsevad vaid tankla töötajad ja kõrvalasuvas Kultuurikatlas toimuvale digitaalvaldkonna tippkohtumisele akrediteeritud - autojuhid, press, delegaadid jne.

Circle K juht Kai Realo ütles, et mingit kompensatsiooni ettevõte riigilt ei saa. "Töötajad läbivad turvakontrolli, see on juba mitu kuud varem läbi arutatud. Külastada saavad kõik need, kes on perimeetris," ütles ta.

Tippkohtumine on Eesti EL-i eesistumise üks võtmesündmuseid, mille edukas korraldamine on meile nö küpsuseksam. Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine on platvorm kõrgetasemeliste arutelude algatamiseks digitaalse innovatsiooni edasiste plaanide üle, et Euroopa püsiks tehnoloogilises arengus esirinnas ning saaks järgnevate aastate jooksul ülemaailmseks digitaalseks liidriks.

Tippkohtumise aruteludes võetakse pikaajaline perspektiiv (kuni aastani 2025) ning keskendutakse Euroopa digitaalse tuleviku ülesehitamise kesksetele teemadele, nagu usaldusväärsus, turvalisus, e-valitsemine, tööstus, majandus ja ühiskond.