Eesistumise halb algus: Bulgaarias lasti päise päeva ajal maha mõjukas ärimees

Bulgaaria - kui Euroopa Liidu vaeseim ja kõige korrumpeerunum riik - võttis äsja Eestilt üle eesistumise, kuid riigist tulevad uudised on kõike muud kui positiivsed.

Täna teatas Sofia politsei, et keset päeva lasti Bulgaaria pealinnas Sofias maha piimandusärimees Petar Hristov (49) kui mees hakkas enda autosse istuma. Mees suri 30 minutit hiljem haiglas, kirjutab Reuters.

Hristov oli Bulgaarias mõjukas ärimees, kellel olid ärihuvid nii kinnisvaravaldkonnas, ehituses ja turisminduses. Ta oli ühe suurima piimandusettevõtte Lactima omanik. Bulgaaria meedia andmetel oli Hristov heades suhetes riigi võimuparteiga.

Sellised uudised panevad aga Bulgaaria veelgi suurema tähelepanu ja kriitika alla. Brüsselist on riik saanud pidevalt kriitikat, et selle poolaasta eesistujamaa ei ole pingutanud piisavalt, et võidelda riigis lokkava korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega.