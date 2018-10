Eesti 200 EKRE majanduskavast: mida vähem erakond kõõlub Eesti inimeste magamistubade akende taga, seda rohkem aega jääb mõistliku programmi koostamiseks

Ta märkis, et kui oleme alkoholiraha juba Lätti viinud, siis miks ka mitte – arendame Riia multimodaalset konkurentsivõimet. „Kiire rongiühendus Tartuga on eraldi teema ja Eesti 200 hinnangul on selle väljaarendamine Eestile jõukohane ka paralleelselt Rail Baltica arendamisega,” sõnas Niinepuu.

Küll aga möönis ta, et EKRE majandusprogrammis on siiski ka paar mõistlikku mõtet, iseäranis, mis puudutavad riigi taristut ja aktsiise. „Eesti 200 on seadnud eesmärgiks null laupkokkupõrget riigi põhimaanteedel. Siin näeme EKRE’s liitlast kuna ka meie programmis on riigi põhimaanteede väljaehitamine vastavalt vajadusele lkas 2+2 või 2+1 realiseks 5-10 aasta jooksul,” lausus Niinepuu.

Ka on tema sõnul mõistlik mõte aktsiiside langetamine selliselt, et need oleksid korrelatsioonis meie EL’i naaberriikidega. „Siin oleme ühel nõul: igal soomlasel peab olema põhiseaduslik õigus osta Tallinnast odavamat alkoholi kui Soomest, lausus Eesti 200 esindaja.

Niinepuu märkis, et kokkuvõttes on EKRE majandusprogramm lootusrikas. „Mida vähem poliitiline erakond kulutab aega sellele, et kõõluda eesti inimeste magamistubade akende taga, seda rohkem aega tal jääb mõistliku majandusprogrammi koostamiseks,” leidis ta.