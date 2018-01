Eesti ainus hügieenisidemete tootja tahab ehitada Uuemõisa tehase

Hemaly Group müüb praegu Carini brändi all naiste hügieenisidemeid, mida toodetakse ettevõtte tellimusel Tšehhis. Kui Haapsalu linn saab Uuemõisa tööstusparki alajaama ja küttetrassi ehitamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetust, on teiste hulgas Hemaly Group valmis seal oma tootmise avama, kirjutab Lääne Elu.

Pärast pikka ja põhjalikku arvutamist ning valdkonna spetsialistidega kohtumist Itaalias ja Saksamaal on võetud eesmärgiks hakata tootma hügieenisidemeid ja täiskasvanute mähkmeid Eestis. „Kui meil see plaan selge oli, hakkasime sobivat kohta otsima, kuhu tootmine teha," rääkis ettevõtte tegevjuht Avo Treksler. Kui kõik plussid ja miinused olid kokku ja lahku löödud, langes valik Uuemõisa kasuks. Ainuke takistus on sobiva taristu puudumine - pole piisavalt elektrivõimsust ega kaugkütet.

Projekti Uuemõisa tööstusala tehnilise taristu rajamiseks hakkas Ridala vald koostama möödunud aasta alguses. Projekti maksumus koos projekteerimise ja omaniku järelevalvega on 405 800 eurot. Selle raha eest ehitatakse Masti tänavale 1000amprine alajaam ja küttetorustik. Omavalitsuse omaosalus selles ettevõtmises on 15 protsenti ehk 60 870 eurot.