Eesti "alkonoomika" on jõudnud välismeediasse

Bloomberg on võtnud kirjutada sellest, kuidas eestlased Lätis alkoholi järel käivad. Leht näeb probleemi selles, et Eesti ja Leedu tõstsid aktsiise Lätist kiiremini.

Näiteks tuuakse, et 0,7-liitrine Tullamore Dew viski maksab Tallinnas 24, kuid Riias alla 16 euro.

Tuleb välja, et leedukad on suutnud eelarvesse prognoositud aktsiisitulu isegi ületada, kuigi riik mullu enam kui kahekordistas nii õlle kui veini aktsiise. Leedukad on võtnud karmi joone - alkoholi ei või nüüd müüa alla 20-aastastele ja reklaami on tugevalt piiratud.

Soomes tehtud uuring aga näitab, et kõigist neist soomlastest, kes välismaalt naastes võtsid kaasa üle 100 liitri alkoholi, olid selle ostmiseks käinud kas Lätis või veelgi kaugemal.