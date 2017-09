Eesti Arhitektide Liit: Linnahalli kahjustajaid tuleks trahvida

Eesti Arhitektide Liidu juhtkonna hinnangul on arhitektuurimälestiste kahjustamine, sealhulgas Linnahalli kooskõlastamata ülevärvimine, võrdsustatav huligaansusega ja sellist tegevust tuleks karistada rahatrahviga.

„Eestis on vaja muuta kultuuri ja suhtumist olulistesse, kuid mingil põhjusel tühjana seisvatesse väärtuslikesse hoonetesse. Eriti sellistesse hoonetesse, mis on võetud kultuurimälestisena riikliku kaitse alla,“ rääkis Eesti Arhitektide Liidu asepresident Peeter Pere. „Kui hoone on kahjustatud, siis ei ole seda alati võimalik üksühele tagasi pöörata. Tihtipeale võib ajalooline säilinud osa saada korvamatut kahju. Linnahalliga analoogset asja on meil kahjuks tehtud ka mitmete oluliste hoonetega Kadriorus, Kalamajas ja mujal, kuid selline kooskõlastamata tegevus on võrdsustatav huligaansusega.“

Peeter Pere sõnul on vajalik mõelda ka sellele, millise signaali taoline käitumine saadab ühiskonnale laiemalt – miks on hoonete sodimine lubatud osale ühiskonnast, kuid teistele keelatud. „On suur probleem, kui hoonete seinu sodivad grafitiga noored. Kuid veelgi taunimisväärsem on tegu siis, kui sellisele käitumisele annavad oma heakskiidu avaliku elu tegelased, kes püüavad sellega poliitilist tähelepanu võita. See on avalikkuse suhtes äärmiselt hoolimatu käitumine.“

„Ükskõik, mis sellise tegutsemise motiiv ka ei oleks, igasugune arhitektuurimälestiste kahjustamine on halb kultuur, seda tegevust tuleb hakata Eestis rohkem ohjama ja vajadusel karistada näiteks rahatrahviga,“ lisas Pere.

Märt Sultsi eestvedamisel tehtud seinamaaling

Keskerakondlasest riigikogu liikme Märt Sultsi eestvedamisel hakati kolmapäeval linnahalli fassaadile tegema suurt seinamaalingut, ehkki ehitis on kaitse all. Linnahalli värvimisel osalesid Tallinna kunstigümnaasiumi noored ja Piradose tänavakunstnikud.

Muinsuskaitse eksperte koondava Eesti Icomos MTÜ juht Riin Alatalu avaldas toimepandu üle sügavat nördimust. „Värvimine ja ka hilisem puhastamine kahjustab mälestist,” sõnas Alatalu. „On mõtlemapanev, et olukorras, kus mitte ainult linnahalli, vaid ka teiste mälestiste kordategemiseks napib Eestis vahendeid, kulutatakse energiat, raha ja materjale linnahalli kui mälestise rikkumiseks.”

Eile käskis muinsuskaitseamet Sultsil maalingud eemaldada. „Eks me nutame ja peseme,” kommenteeris Sults ERR-ile.