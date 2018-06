Eesti Arhitektide Liit taunib Toomas Tooli abikaasale kuuluva lasteaia lammutamist: hoone vääriks taastamist

Eesti Arhitektide Liit (EAL) taunib Viimsi valla otsust lammutada endine Piilupesa lasteaed, mille ettevalmistustöödega täna hommikul alustati. Lammutamise asemel vajaks kultuuriväärtuslik hoone kohest ehitustehnilist ekspertiisi ja kiiret taastamist, teatas liit.

„Tegemist on 1980ndate alguses arhitekt Ado Eigi eriprojekti järgi ehitatud postmodernistliku arhitektuuri sümbolobjektiga, kus omal ajal rakendati ka edumeelseid hariduslikke ruumiideid. Hoone laguneda laskmise asemel oleks võinud selle juba ammu korda teha, eriti veel olukorras, kus Viimsi rahvaarv kasvab ning lasteaia kohtadest on suur puudus,“ sõnas Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov.

EAL oli saatnud oma arvamuse lammutamise kohta mullu 6. juunil vastuseks Viimsi Vallavalitsuse päringule, kus nenditi, et lasteaia näol on tegemist oma ajastu märgilise hoonega, mis on hästi projekteeritud ja lasteaiaks väga sobiv ning kindlasti ei tohiks seda kultuuriväärtust lammutada.

Katrin Koovi sõnul on Viimsis toimuv kahjuks vaid üks näide paljude Eesti kohalike omavalitsuste kroonilisest võimetusest ruumi planeerimise ja arhitektuuri vallas. „Viimsis puudub juba mõnda aega vastutav peaarhitekt, kes peaks nägema sealset elukeskkonda kui tervikut ja aitama kujundada olulisi ruumiotsuseid. Tulemuseks on keskuse tühjenemine ja valla kui terviku äärelinnastumine. Ilma vallarhitektita ei paista ka võimalust, et Viimsisse võiks tekkida tihe ja mitmekesine linnalik keskus,“ lisas Koov.