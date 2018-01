Eesti ärikliima on maailma eesotsas, väikeaktsionäride kaitse on aga Botswana tasemel

Maailmapank paigutab Eesti ärikliima Rootsi ja Makedoonia järel 12ndale kohale. Vähemusinvestorite kaitse osas on aga omajagu arenguruumi - Eesti jagab hetkel 76ndat kohta Botswana, Serbia, Bangladeshi ja Samoaga.

Hiljuti Maailmapanga poolt avaldatud Doing Business raport näitab, et Eestis on kinnisvaratehingute sooritamine lihtne ja soodne. "Maailmamastaabis on Eesti kõrgel kuuendal kohal ning Euroopa Liidus koguni teisel kohal - meid edestab vaid Leedu," kommenteeris Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.

Doing Business raport arvestab edetabeli koostamisel kinnisvara registreerimiseks vajaminevate protseduuride arvu, ajakulu ning administratsiooni kvaliteeti. "Kokkuvõttes mõõdetakse bürokraatiat ja asjaajamise keerukust ning selle põhjal saame väita, et kinnisvaratehinguteks on Eestis keskkond soodne - kindlasti on siin oma roll meie e-lahendustel, mis on lühendanud notariaalsete tehingute ajakulu," ütles Saar-Johanson.

Kui kinnisvaratehingute lihtsuses Leedu edestab Eestit, siis kinnisvaratehingute kulukust eraldiseisvalt vaadates avaneb teistsugune pilt. Eestis on tehingute kulukuseks 0,5% kinnisvara väärtusest, Leedus 0,8%. Euroopa Liidu üldises arvestuses on Eesti kinnisvaratehingute kulukuse poolest kolmandal kohal Slovakkia ja Poola järel.

Lätis maksab kinnisvaratehing keskmiselt 2,0% kinnisvara väärtusest, Soomes 4,0% ning Rootsis 4,3%. Kõige kallimad on kinnisvaratehingud Maltal, kus tehingu sooritamine maksab koguni 13,4% kinnisvarahinnast.

Raport põhineb andmetel, mida esitavad Maailmapangale ettevõtjad, õigusteenuse osutajad, kinnisvarabürood ja muud relevantsed organisatsioonid 190st riigist.